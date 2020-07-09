Группа российских кораблей приблизилась к Латвии

Группа российских кораблей приблизилась к Латвии
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Корветы ВМФ РФ подошли к эксклюзивной экономической зоне страны в Балтийском море

Семь военных судов Военно-Морского флота РФ приблизились к границе Латвии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Национальных вооруженных сил Республики в своем "Твиттер".

Отмечается, что корабли были зафиксированы в 6 морских милях от границы эксклюзивной зоны Латвии.

Военное ведомство балтийской страны идентифицировало суда: в группе следуют корветы разных классов "Советск", "Мытищи", "Ливень", "Пассат", "Димитровград", "Чувашия" и "Серпухов".


Можно предположить, что эти корабли следуют в Санкт-Петербург, где 26 июля состоится военно-морской парад.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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