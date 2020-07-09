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Семь военных судов Военно-Морского флота РФ приблизились к границе Латвии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Национальных вооруженных сил Республики в своем "Твиттер".
Отмечается, что корабли были зафиксированы в 6 морских милях от границы эксклюзивной зоны Латвии.
Военное ведомство балтийской страны идентифицировало суда: в группе следуют корветы разных классов "Советск", "Мытищи", "Ливень", "Пассат", "Димитровград", "Чувашия" и "Серпухов".
LV ekskl.ekonom. zonā 6 j.j. no teritoriālās jūras NBS 09.07. identificēja 7 Krievijas BS kuģus: “Karakurt” klases korvetes"Sovetsk"&“Mytishci”, "Nanuchka"klases korv. "Liven"& “Passat”, “Tarantul” klases korvetes “Dimitrovgrad” & “Chuvashia”,“Buyan-M” klases korveti “Serpukhov”— NBS (@Latvijas_armija) July 9, 2020
Можно предположить, что эти корабли следуют в Санкт-Петербург, где 26 июля состоится военно-морской парад.
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