Корветы ВМФ РФ подошли к эксклюзивной экономической зоне страны в Балтийском море

Семь военных судов Военно-Морского флота РФ приблизились к границе Латвии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Национальных вооруженных сил Республики в своем "Твиттер".

Отмечается, что корабли были зафиксированы в 6 морских милях от границы эксклюзивной зоны Латвии.

Военное ведомство балтийской страны идентифицировало суда: в группе следуют корветы разных классов "Советск", "Мытищи", "Ливень", "Пассат", "Димитровград", "Чувашия" и "Серпухов".

LV ekskl.ekonom. zonā 6 j.j. no teritoriālās jūras NBS 09.07. identificēja 7 Krievijas BS kuģus: “Karakurt” klases korvetes"Sovetsk"&“Mytishci”, "Nanuchka"klases korv. "Liven"& “Passat”, “Tarantul” klases korvetes “Dimitrovgrad” & “Chuvashia”,“Buyan-M” klases korveti “Serpukhov” — NBS (@Latvijas_armija) July 9, 2020

Можно предположить, что эти корабли следуют в Санкт-Петербург, где 26 июля состоится военно-морской парад.

