Однако один большой корабль не в состоянии изменить баланс сил

За два года до возвращения в строй после модернизации атомного крейсера "Адмирал Нахимов" в российских СМИ начали активно готовиться к этому событию.

Таких больших кораблей у России осталось очень немного. Кроме "Нахимова", это "Петр Великий" того же проекта "Орлан", а также ракетные крейсеры "Москва", "Маршал Устинов" и "Варяг" проекта "Атлант". Есть еще два эсминца проекта "Сарыч" – "Быстрый" и "Адмирал Ушаков" – в составе Тихоокеанского и Северного флота соответственно.

Все это наследие СССР. Самые больше корабли, которые строит современная Россия, – это фрегаты проектов 22350 и 11356. Кроме того, для ВМФ разработали несколько типов корветов для ближней морской зоны, причем часть из них вооружили крылатыми ракетами "Калибр".

Как пишет РИА "Новости", ссылаясь на мнения военных экспертов, гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми вооружат "Адмирала Нахимова", в несколько раз повысят боевые возможности крейсера. В частности, об этом заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Кроме "Цирконов", о которых известно очень немного, крейсер оснастят хорошо знакомыми "Калибрами" и противокорабельными "Ониксами". Всего "Нахимов" получит порядка 80 ракет различных типов. По боевой мощи он будет превосходить американский эсминец "Арли Берк", примерно соответствуя новейшему "Замволту" с его 80 "Томагавками".

С воздуха крейсер будет обороняться с помощью модернизированного С-300ФМ "Форт-М" с 48 ракетами 48Н6Е2, а также "Панцирь-М".

Кроме вооружения, на корабле, по данным Минобороны, обновят радиотехническое оборудование и корабельную энергетику.

Как считает полковник в отставке Виктор Литовкин, ввод в строй "Адмирала Нахимова" никак не повлияет на баланс между силами ВМФ РФ и ВМС США, так как у США 11 авианосных группировок с эсминцами, а у России ни одной.

Действительно, в последнее время Россия выстраивает тактику на защите прибрежных вод и использовании подводного флота на дальних подступах, в то время как во время холодной войны СССР пытался соперничать с США в океане и строил авианосцы. На сегодняшний день у России остался лишь один такой корабль – "Адмирал Кузнецов".