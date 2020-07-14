Российские "Мистрали" заложат на этой неделе

Российские "Мистрали" заложат на этой неделе
Фото: Li Su/Featurechina/Ropi/www.globallookpress.com
Корабли превзойдут по тоннажу французские, но в технологическом плане все намного сложнее

Два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 заложат до конца этой недели в Керчи. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на свои источники. Интерес к этим УДК остается повышенным, так как они должны заменить два "Мистраля", которые Франция отказалась поставлять России из-за событий на юго-востоке Украины. В итоге французы выплатили компенсации в размере €949,8 млн и возвратили установленное на кораблях российское оборудование. А сами "Мистрали" были проданы Египту.

То, что новые вертолетоносцы все равно придется строить, было понятно с самого начала. В России специально под них сделали вертолеты Ка-52К "Катран". А в отсутствие авианосного флота – "Адмирал Кузнецов" не в счет – УДК должны были стать основными мобильными плацдармами на Черном и Средиземном морях, а также в Тихом океане.

В итоге Невское проекто-конструкторское бюро разработало УДК 23900 "Прибой". Создавать их будут в Керчи.

Предполагается, что один такой корабль будет иметь длину 220 м и водоизмещение 25 тыс. тонн. На борту смогут базироваться 20 вертолетов, а также два батальона морской пехоты. Российские "Мистрали" получат те же имена, что и французские, – "Севастополь" и "Владивосток", хотя возможно, один из кораблей назовут "Керчь". Сумма контракта, заключенного с Минобороны, составляет 100 млрд рублей.

Судя по макету, российский УДК существенно отличается от французского аналога и больше похож на "компактный" авианосец, только с вертолетами. Но главный вопрос не в этом, а в двигательной установке, электронном оборудовании и программном обеспечении. Из-за санкций Россия сейчас не может купить часть оборудования. Так, по данным Mil.Press, порядка половины предприятий ОПК продолжают зависеть от иностранных поставок.

С двигателями тоже пока не ясно, так как в современной России вообще не делали такие большие военные корабли. Скорее всего турбины будет поставлять Рыбинск.

Ранее журнал The National Interest опубликовал статью, в которой автор недоумевает по поводу того, что Россия сама лишила себя "Мистралей" и теперь с нуля строит свои собственные.

Александр ИЛЬИН

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