Корабль проверят на прочность перед первой миссией

В ВМС США собираются взрывать бомбы рядом с новейшим авианосцем "Джерард Р. Форд". Таким образом на флоте проверят устойчивость и надежность систем корабля в условиях боевых действий.

Как пишет The National Interest, это называется "шоковые испытания", которые обычно проводятся в самом конце перед развертыванием корабля в составе авианосной группы. Планируется применить широкий спектр боеприпасов, включая морские мины и глубинные бомбы.

По данным NI, который ссылается на отчет Военно-морского института США (USNI), финальные испытания "с огоньком" пройдут в следующем году.

Военные аналитики особо подчеркивают важность подобных учений. Так, по данным некоммерческой организации MITRE, которая проводила исследования в этой области, большую угрозу для кораблей представляют так называемые "бесконтактные взрывы", когда образовывается мощная волна.

В ходе Второй мировой войны выяснилось, что взрывы рядом с бортом или кормой хоть, на первый взгляд, и не наносили большого ущерба, но повреждали ключевые системы корабля. Кроме того, могла образоваться скрытая деформация, и повреждения могли проявиться в самый неподходящий момент.

В настоящее время США готовят авианосные группы для противостояния кораблям и подлодкам России и Китая, причем второй беспокоит Пентагон даже больше, чем бывший противник в холодной войне.