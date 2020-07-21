В Петербурге ожидается небывалое шоу в честь дня ВМФ

Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС Фото: Ладислав Карпов/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов
Морская авиация подошла к делу очень серьезно

Минобороны опубликовало порядок прохождения боевых кораблей на параде в честь дня ВМФ, который пройдет в Санкт-Петербруге. Зрелище обещает быть не менее интересным, чем Парад Победы, учитывая тот факт, что над Северной столицей еще можно будет увидеть самолеты Морской авиации. Но главными на параде будут, конечно, корабли.

Флот 

Нет, атомная подлодка "Орел" проекта "Антей", которую скандинавы видели в водах Балтики, конечно не зайдет в Неву. На нее можно будет посмотреть на Кронштадтском рейде, как и на большой десантный корабль "Петр Моргунов".

Подводный флот будет представлять подлодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург". Несмотря на то, что с этой серий не все заладилось из-за проблем с силовой установкой, это самая современная российская дизель-электрическая подлодка на данный момент. "Варшавянки" проекта 636.3 хоть и были модернизированы и вооружены "Калибрами", но все равно являются советскими субмаринами.

Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим ЖерновФлагмана Балтийского флота эсминца проекта 956 "Настойчивый" на параде не будет, так как он проходит ремонт. Зато из Северодвинска пришел фрегат "Адмирал Касатонов". К слову, корабль только-только вошел в состав Северного флота. Во вторник в Санкт-Петербурге над ним торжественно подняли Андреевский флаг.

Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАССВ параде примут участие малые ракетные корабли проекта "Буян-М" "Серпухов" и "Град Свияжск", вооруженные "Ониксами" и "Калибрами". Также по Неве пройдет новый российский МРК "Мытищи" проекта 22800 "Каракурт".

Фото: Ладислав Карпов/ТАССОпределенно, внимания заслуживает корвет "Бойкий" проекта 20380. Его главное вооружение – противокорабельные ракеты Х-35. Служит этот корвет на Балтике.

А возглавит парад парусный 54-пушечный линейный корабль "Полтава", воссозданный по образцу петровских времен. Сейчас он работает, как музей, но 26 июля будет символизировать мощь и красоту российского флота.

Самолеты

Авиационная часть парада должна стать очень впечатляющей. Хоть и не будет Су-57, которые пока не имеют отношения к Морской авиации, в небе Санкт-Петербурга можно будет увидеть истребители Су-30СМ, МиГ-29, целых три противолодочных Ту-142, являющихся "братьями" бомбардировщиков Ту-95.

Фото: Виталий Невар/ТАССВообще, наибольшее впечатление обычно производят тяжелые самолеты, и их будет предостаточно: самолет ДРЛО А-50, заправщик Ил-78. Наконец, зрители посмотрят на уникальный противолодочный самолет-амфибию Бе-200 разработки ОКБ Бериева.

Фото: Марина Лысцева/ТАССВсего в параде участвуют 46 кораблей и 41 самолет. Действие начинается в 11 часов утра и продолжается час. После этого часть кораблей уходит в Кронштадт, а другая швартуется в акватории Невы, где на них можно посмотреть вблизи.

Александр ИЛЬИН

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