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В Великобритании оценили парад в Санкт-Петербруге, посвященный Дню ВМФ. Британский таблоид Daily Mail опубликовал фоторепортаж под заголовком "Россия показывает растущую мощь флота, а Владимир Путин обещает еще 40 кораблей, вооруженных гиперзвуковыми ракетами".
Газета пишет, что Кремль сделал военную модернизацию главным приоритетом на фоне напряженных отношений с Западом, которые последовали после присоединения Крыма в 2014 году. Издание цитирует сообщения российских агентств об испытаниях подлодки "Белгород", вооруженной глубоководными аппаратами "Посейдон". Тема "Царь-торпеда" периодически упоминается западными СМИ, где аппарат представляют то как "оружие судного дня", то как блеф.
Настоящая дискуссия развернулась в комментариях, где часть пользователей приветствовала парад и укрепление боевой мощи России, а другая увидела в этом только негатив.
"Что будет делать Путин со всеми этими кораблями, какая бессмысленная трата денег, когда так много людей в России живет за чертой бедности, а страна производит почти только один газ?" – спросил пользователь Rabbit Leader из Великобритании.
Ему ответил NOMOREBULLS из Австралии: "Даже если ты прав, лучше русским владеть оружием, чтобы держать американцев и британцев подальше. Посмотри на Ирак и Ливию после того, как мы дали им свободу и демократию. Ты хотел бы переехать туда, чтобы оценить плюсы этих перемен?"
Freshman315 не верит в мощь российского флота и вспоминает о единственном российском авианосце, который недавно пострадал от пожара, и, "похоже, не вернется в строй". По его словам, в параде участвовали преимущественно небольшие корабли, и среди них много 1980-х годов постройки.
Стоит отметить, что в параде принимал участие новый фрегат, а также корветы. Россия действительно не строит большие эсминцы и крейсеры. Но малые ракетные корабли, сторожевики, фрегаты и модернизированные подлодки – это сильная сторона нашего ВМФ.
Еще резче высказывается пользователь ooorah из США. По его прогнозам, уже через десять лет две трети кораблей, принимавших участие в параде, превратятся в ржавые посудины, привязанные к причалу, причем одну половину их оборудования используют в "донорских" целях, а вторую растащат "преступные картели".
Пользователь Yama Kam из России осторожно выразил оптимизм, что хотя бы часть британцев не винят Россию во всех своих проблемах, и посоветовал не читать слишком много социальных сетей.
Прокомментировало парад и другое британское издание Daily Express. Выдержки из статьи приводит "Царьград". В частности, в материале говорится, что Россия пугает третьей мировой войной.
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