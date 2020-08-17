Вооружен и опасен: в США оценили новые ракеты советского фрегата

Вооружен и опасен: в США оценили новые ракеты советского фрегата
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
"Маршал Шапошников" получил "Калибры" и Х-35

Американский журнал National Interest высоко оценил модернизацию советского фрегата проекта 1155, который на данный момент продолжает заводские ходовые испытания в Японском море. Особенно издание отмечает вооружение корабля доказавшими свою эффективность ракетами "Калибр", а также противокорабельными Х-35. Такие фрегаты крайне актуальны для ВМФ РФ, поскольку флот испытывает дефицит в кораблях дальней морской зоны.

Ранее "Шапошников", в основном, представлял угрозу для подлодок благодаря торпедам, в частности, комплексу "Раструб-Б". Он даже назывался большим противолодочным кораблем (БПК).

У корабля есть артустановка АК-100 калибра 100 мм, однако этого явно недостаточно, чтобы противостоять современным фрегатам и эсминцам НАТО

"Калибры" и Х-35 если и не поставят "Шапошникова" в один ряд с новыми фрегатами проекта 22350, то, по крайней мере, сделают их конкурентоспособными.

Кроме того, на корабле провели ремонт донно-забортной арматуры, а также корпусных конструкций. По данным Минобороны, заново изготовили более 20% надстройки фрегата и частично заменили магистральные кабельные трассы. Аналогичную модернизацию проведут на всех семи кораблях проекта 1155. Главную энергетическую установку решили на них пока не менять.

"Шапошников" был спущен на воду в 1984 году. За это время он успел и последить за операцией "Буря в пустыне", и спасти танкер "Московский университет" от сомалийских пиратов.

Александр ИЛЬИН

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