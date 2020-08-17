До этого такие МРК базировались только в Севастополе

Новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Грайворон" пришел в Новороссийск для проведения государственных испытаний. Об этом пишет Mil.Press со ссылкой на Минобороны РФ.

Это уже четвертый МРК на Черном море, имеющий на вооружении крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, корабль оснащен самым современным противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением, например, комплексом РЭБ ТК-25-2 и боевой информационно-управляющей системой "Сигма". МРК намного превосходит по боевой мощи советские аналоги и ничуть не уступает американским аналогам.

В данный момент на "Гравороне" идет монтаж оборудования надстройки. С июня этого года корабль находится на швартовых испытаниях.

Это уже девятый МРК проекта 21631. Три служат на Каспии, два на Балтийском флоте и теперь уже четыре на Черноморском. "Вышний Волочок", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия" базируются в Севастополе.