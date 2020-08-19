Корабль по-прежнему представляет наибольшую угрозу для ВМС США

На "Севмаше" близится к завершению ремонт ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". Накануне с помощью буксиров огромный корабль вывели из наливного бассейна к набережной предприятия.

Как написала пресс-служба "Севмаша", данная операция по степени сложности не имеет аналогов в судостроении. На фото хорошо видно, какие маленькие буксиры, по сравнению с кораблем.

Сообщается, что завершен один из самых трудоемких этапов ремонта. Позади демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, монтаж нового оборудования и кабельных трасс. Интересно, что при ремонте применялось 3D-моделирование.

Впереди еще замена радиотехнического вооружения, энергосистем, систем жизнеобеспечения и конечно, вооружения, поэтому работы еще достаточно много.

В современной России не строятся корабли такого ранга, как крейсер проекта 11442М, поэтому в ВМФ очень рассчитывают на "Адмирала Нахимова", который может действовать в любой точке мирового океана.

Ожидается, что после модернизации крейсер будет обладать новыми характеристиками.

Ранее американское издание Military Watch признало "Адмирала Нахимова" самым опасным кораблем в составе ВМФ РФ. По плану его даже вооружат гиперзвуковыми "Цирконами", однако на данный момент даже важнее обновление ходовой части корабля, а также оснащение его новыми системами, отвечающими современным требованиям.