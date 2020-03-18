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В России прокачают самый опасный атомный крейсер страны

В России прокачают самый опасный атомный крейсер страны
Фото: mil.ru
Кораблю поставят новое "сердце"

На "Севмаше" начали новый этап модернизации тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М.

Как пишет пресс-служба верфи, готовится к погрузке и монтажу главное энергетическое оборудование – турбина. Работы ведутся одновременно в носовом и кормовом машинно-котельном отделении, а в скором времени предстоит смонтировать корабельный вал.

На корабле формируются каюты, уложена изоляция, кабель. После пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" особое внимание уделяется вопросам безопасности – регулярно проводятся учения.

Ранее американское издание Military Watch назвало "Адмирала Нахимова" самым опасным кораблем в составе ВМФ РФ. Крейсер по плану должны вооружить современными крылатыми ракетами, а также гиперзвуковыми "Цирконами". Плюс корабль оснастят новыми системами РЭБ, зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Кортик" и ЗРК "Редут".

Однако ранее стало известно, что масштабную модернизацию по финансовым причинам отказались проводить на "Москве" и на "Петре Великом", другом крейсере проекта 1144.

"Адмирал Нахимов" должны сдать в 2022 году, однако еще не факт, что к этому времени ракета "Циркон" будет принята на вооружение. Пока она проходит испытания.

Александр ИЛЬИН

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