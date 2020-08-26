Россия укрепляет западный фланг

Балтийский флот получит еще один малый ракетный корабль проекта "Буян-М", вооруженный "Калибрами" и "Ониксами". Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, МРК "Град" все-таки отправится на Балтику, а не на Черное море.

По данным источника, корабль намерены достроить в будущем году, а затем передать в состав 36-й бригады ракетных кораблей в Балтийске. В следующем году моряки по плану уже начнут испытывать корабль.

Включение "Града" в состав Балтийского флота выглядит вполне логичным, так как группировка кораблей на западе у России намного слабее, чем на Черном море, где помимо корветов есть современные фрегаты и ракетный крейсер "Москва". Пока на Балтике лишь два "Буяна" – "Зеленый дол" и "Серпухов". К слову, до 2016 года они находились в составе того же Черноморского флота.

На Балтике служат четыре современных корвета проекта 20380, вооруженных противокорабельными Х-35. А также два малых ракетных корабля "Каракурт". У них как раз есть "Калибры" и "Ониксы". Получается, что ВМФ перебрасывает на Балтику корабли, которые могут не только уничтожать морские цели, но и нанести удар на суше. Дальность "Калибров" в 2,5 тыс. километров позволяет держать на прицеле практически всю Европу.

Увеличение активности российских моряков на Балтике вызвало серьезную обеспокоенность шведов, которые уже начали перебрасывать дополнительные силы на остров Готланд.