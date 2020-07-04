Атомный корабль укрепит арктические рубежи страны

Один корабль ВМФ России сможет сокрушить весь флот неприятеля. Так китайские эксперты оценивают российский крейсер "Адмирал Нахимов". Кораблю уже 20 лет, и сейчас он отправлен на модернизацию. Но он не устарел, а после переоснащения и вовсе станет самой мощной силой на воде, указывают в КНР.

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" входит в линейку проекта "Орлан". Планируется, что он вернется на службу в 2022 г., когда на его борту установят оборудование для запуска ракет "Калибр", "Оникс" и, может быть, даже гиперзвукового "Циркона". Боевые возможности после модернизации возрастут в 4 раза, приводит "ПолитРоссия" мнение экспертов Sohu.

Китайские аналитики отмечают прагматичный подход Минобороны РФ к повышению обороноспособности страны: ставка на современное оснащение уже готового корабля дает возможность экономить средства не в ущерб военной мощи.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Нахимов" после модернизации отправится служить на север, укрепляя арктические рубежи страны. Первые испытания обновленного корабля намечены на 2020 год.