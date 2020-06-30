"Адмирал Нахимов" станет самым грозным кораблем России

"Адмирал Нахимов" станет самым грозным кораблем России
Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Воркунков
На советском крейсере обещают поменять буквально все

Накануне стали известны сроки возвращения одного из самых грозных российских кораблей – атомного крейсера "Адмирал Нахимов". Как заявил ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, корабль вернется в строй в 2022 году.

По мнению моряков и экспертов, модернизированный крейсер, вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", а также противолодочными комплексами "Пакет-НК" и "Ответ", должен существенно усилить Северный флот.

По мере того как Арктика становится потенциальным районом столкновения России и США, подобные крейсеры буквально на вес золота. Тем более, что отечественная промышленность пока не в состоянии производить такие большие корабли. Возможно, его бы и построили, но финансировать строительство новых крейсеров пока никто не собирается в России.

Как сообщили в Минобороны, на крейсере должны заменить основные узлы, агрегаты, силовые установки, кабели, а также радиотехническое вооружение и средства противовоздушной обороны. Кроме того, обновят каюты и трюм корабля.

Стоит отметить, что такая модернизация стоит больших денег. В данный момент корабль вооружен ракетами П-700 "Гранит", от авиации экипаж защищает С-300Ф плюс ЗРК "Оса-М" и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик". Это очень эффективное оружие, однако время не стоит на месте – корабль спущен на воду в 1986 году, поэтому модернизация просто необходима. Например, вместо С-300Ф планируется поставить "Полимент-Редут".

В декабре прошлого года первый заместитель гендиректора "Севмаша" Сергей Воронько сказал, что уже в этом году "Адмирала Нахимова" подготовят к началу заводских испытаний.

Корабль может стать единственным полностью модернизированным крейсером ВМФ РФ. Ранее было принято решение не проводить похожую модернизацию на крейсере "Москва" и "Петре Великом" того же проекта.

На "Адмирале Нахимове", как сообщалось ранее, меняют турбину. Пока не все очевидно с "Цирконами". Ракеты проходят испытания, однако Минобороны не показывает их запуск и попадание в мишени.  

Александр ИЛЬИН

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