СМИ: Су-57 погнались за F-35 в Сирии

СМИ: Су-57 погнались за F-35 в Сирии
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Российские летчики осуществили захват целей

Истребитель Су-57 испытали в Сирии против F-35. Об этом пишет российской издание Avia.pro со ссылкой на не названные мониторинговые ресурсы. Они "косвенно подтверждают", что незадолго до ударов по иранским объектам с базы Хмеймим поднимались Су-57.

Как считает издание, российский истребитель приблизился к F-35 на расстояние 120 км и отработал захват целей, которые вполне мог поразить дальнобойными ракетами класса "воздух – воздух". При этом американские летчики якобы не успели скрыться в небе Ирака, поэтому можно констатировать, что Су-57 успешно прошел одно из важнейших испытаний.

При этом не сообщается, какие именно это были F-35 – американские или израильские, так как в провинции Дейр-эз-Зор могли появиться и те, и другие.

Avia.pro со ссылкой на специалистов утверждает, что российский летчики практически наверняка не упустили бы возможность и "погонялись" бы за F-35.

Стоит отметить, что в Сирии испытывались прототипы Су-57. В Минобороны не говорили, что они применялись в боевых действиях, а захват цели в виде истребителя ВВС США или Израиля можно считать боевым вылетом.

Ранее военные эксперты отмечали, в Сирии могли испытывать покрытие Су-57, а также проверять истребитель в условиях жары, как он ведет себя в районах, где много песка и пыли. Ранее аналогично было проверены Су-35С, однако "Фланкеры" как раз абсолютно точно применялись в боевых действиях.

На вооружении С-57, действительно, есть дальнобойные ракеты – К-77М средней дальности и К-77МЭ. Но они сейчас проходят испытания. Обычная Р-77 обладает дальностью 110 километров.

По данным западных экспертов, F-35 обладает лучшим радаром, нежели Су-57, и должен засечь его первым. Однако с дальнобойными ракетами у американцев проблемы, поэтому скорее всего, пилот F-35 принял бы решение уйти, если бы засек Су-57.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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