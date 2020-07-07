Легко сбить: в России "развенчали" уничтожителя Крымского моста

Легко сбить: в России "развенчали" уничтожителя Крымского моста
Кадр youtube.com
В Москве упорно отказываются признавать, что Киев улучшил советскую Х-35

В России продолжают комментировать недавнее скандальное интервью командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы изданию "Думская". В нем он сообщил, что вот-вот грядет вторжение со стороны России, а ракеты "Нептун" дотянут до Севастополя.

Российские военные и эксперты в упор отказываются верить, что КБ "Луч" как-то улучшило советскую ракету Х-35, несмотря на то, что украинская компания "Радiонiкс" выложила подробное видео о новой головке самонаведения, которая работает, в том числе, по GPS. В Москве утверждают, что Украина просто произвела ракеты по советскому образцу.

Как заявил в интервью РИА "Новости" профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев, украинская ракета Р-360 дозвуковая, легко сбиваемая и, по современным меркам вооружения, устаревшая. С его точки зрения, для Черноморского флота она военной тайны не представляет.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов в свой статье для "Деловой столицы" признал, что Черноморский флот способен отразить массовую атаку "Нептунов", однако сбить все ракеты не получится.


Накануне "Пятый канал" процитировал военного эксперта Юрия Кнутова, который справедливо отметил, что у Украины просто не хватит боевого потенциала, чтобы тягаться в Россией за Крымский полуостров.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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