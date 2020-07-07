В США недовольны действиями Анкары

Турция в очередной раз испытала свои С-400 на истребителях F-16, а также стареньких "Фантомах" F-4. Об этом накануне сообщило издание Fighter Jets World. Оно опубликовало снимок, на котором запечатлен низко летящий истребитель и работающий радар зенитно-ракетного комплекса. Журналисты предполагают, что турецкие зенитчики при поддержке российских специалистов тестируют систему на истребителях, летающих на разных высотах.

Сообщается, что испытания проходили на базе ВВС Турции Муртед недалеко от Анакары. При этом видно, что работает радиолокатор наблюдения им сбора данных 91Н6E, а также воздушный радар поиска 96Л6E, который установлен на матче 40В6М. Радар 96Л6E предназначен для более эффективного обнаружения низколетящих целей.

Похожие испытания проходили на этой же базе в ноябре прошлого года. Турция с удовольствием испытала был С-400 на F-35, однако США отказались продавать Анкаре истребители.

Даже тестирование системы на F-16, с точки зрения Fighter Jets World, может вызвать новые санкции, однако Анкару, похоже, это не слишком беспокоит.