Российский флот взял под контроль корабли НАТО в Черном море

Российский флот взял под контроль корабли НАТО в Черном море
Фото: commons.wikimedia.org/Stojakovic81
На этот раз в акваторию вошли не американские суда

Черноморский флот ВМС РФ следит за кораблями Североатлантического блока, вошедшими в Черное море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО", – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что в черноморскую акваторию вошли плавучая база снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщики -  испанский "Тамбре" и итальянский "Гаэта".

Ранее сегодня стало известно, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter, у которого на борту находится управляемое ракетное вооружение, направился из Черного моря в Средиземное. В регион пентагоновский посланник вошел 17 июня. В этом году американцы уже трижды побывали в данном регионе мира. Каждый раз они сообщают, что присутствуют здесь ради безопасности союзников по блоку.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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