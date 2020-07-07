Курс рубля
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Черноморский флот ВМС РФ следит за кораблями Североатлантического блока, вошедшими в Черное море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО", – говорится в заявлении оборонного ведомства.
Отмечается, что в черноморскую акваторию вошли плавучая база снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщики - испанский "Тамбре" и итальянский "Гаэта".
Ранее сегодня стало известно, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter, у которого на борту находится управляемое ракетное вооружение, направился из Черного моря в Средиземное. В регион пентагоновский посланник вошел 17 июня. В этом году американцы уже трижды побывали в данном регионе мира. Каждый раз они сообщают, что присутствуют здесь ради безопасности союзников по блоку.
В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях
"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики