Перехватчик обладал выдающимися характеристиками

В наcтоящее время в США разрабатывают гиперзвуковой беспилотник SR-72 на базе легендарного "Черного дрозда". До сих пор в ВВС США с ностальгией вспоминают SR-71 и всерьез собираются вернуть к жизни U-2, тот самый, который упал под Свердловском в 1960 году.

Но у американцев мог быть совершенно умопомрачительный самолет, если бы Дуайт Эйзенхауэр, на тот момент президент США, не пожалел денег на XF-108 "Рапира". Крейсерская скорость этого перехватчика должна была составлять 1,7 Маха, а максимальная – 3 Маха. При этом "Рапира", согласно заявленным характеристикам, могла подниматься на высоту до 20 километров. Для 1950-х годов это были потрясающие показатели.

А задачей XF-108, разумеется, должно было стать уничтожение советских бомбардировщиков Ту-95, которые стали настоящим кошмаром американских военных тех времен. Это сейчас "Медведи" просто облетают границы США. Раньше эти самолеты готовы были в любой момент начать ядерную атаку, впрочем, как и B-52.

Перехватчик хотели оборудовать мощным радаром, чтобы он мог атаковать Ту-95 сверху. Кроме того, XF-108 должен был стать первым самолетом, который мог захватывать и уничтожать цели за горизонтом. Достойный конкурент МиГ-25.

Ракета "воздух – воздух" AIM-47 могла оснащаться небольшой ядерной боеголовкой. Дальность самолета составляла примерно 1 тыс. миль (1609,34 километра). Это не так много, но самолет потреблял топливо, как ракета, тут уже ничего нельзя было поделать.

При этом благодаря скорости и хорошему потолку XF-108 должен был отгонять советские перехватчики от В-52. В итоге был построен только макет. Из-за огромной стоимости и развития ракетной техники от перехватчика отказались.