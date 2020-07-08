Скоростной удар: американцы готовили свой МиГ-25

Скоростной удар: американцы готовили свой МиГ-25
Фото: flickr.com/37467370@N08
Перехватчик обладал выдающимися характеристиками

В наcтоящее время в США разрабатывают гиперзвуковой беспилотник SR-72 на базе легендарного "Черного дрозда". До сих пор в ВВС США с ностальгией вспоминают SR-71 и всерьез собираются вернуть к жизни U-2, тот самый, который упал под Свердловском в 1960 году.

Но у американцев мог быть совершенно умопомрачительный самолет, если бы Дуайт Эйзенхауэр, на тот момент президент США, не пожалел денег на XF-108 "Рапира". Крейсерская скорость этого перехватчика должна была составлять 1,7 Маха, а максимальная – 3 Маха. При этом "Рапира", согласно заявленным характеристикам, могла подниматься на высоту до 20 километров. Для 1950-х годов это были потрясающие показатели.

А задачей XF-108, разумеется, должно было стать уничтожение советских бомбардировщиков Ту-95, которые стали настоящим кошмаром американских военных тех времен. Это сейчас "Медведи" просто облетают границы США. Раньше эти самолеты готовы были в любой момент начать ядерную атаку, впрочем, как и B-52.

Перехватчик хотели оборудовать мощным радаром, чтобы он мог атаковать Ту-95 сверху. Кроме того, XF-108 должен был стать первым самолетом, который мог захватывать и уничтожать цели за горизонтом. Достойный конкурент МиГ-25.

Ракета "воздух – воздух" AIM-47 могла оснащаться небольшой ядерной боеголовкой. Дальность самолета составляла примерно 1 тыс. миль (1609,34 километра). Это не так много, но самолет потреблял топливо, как ракета, тут уже ничего нельзя было поделать.

При этом благодаря скорости и хорошему потолку XF-108 должен был отгонять советские перехватчики от В-52. В итоге был построен только макет. Из-за огромной стоимости и развития ракетной техники от перехватчика отказались.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей