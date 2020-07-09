Украинские летчики орудовали при помощи бутылок и листьев

Военнослужащие базирующейся в Луцке 204-й Севастопольской бригады тактической авиации получили от начальства приказ ликвидировать лужи на территории части перед приездом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил сегодня "24 канал" со ссылкой на источника.

Отмечается, что приказ был отдан под видом ремонта дороги, который не проводился около 20 лет.

В результате военные "осушали" лужи при помощи бутылок и веток с листьями, а затем заливали ямы смолой и засыпали гравием.

"Ремонт" проводился на выезде с летного поля на КПП.

"Несчастные солдаты выгребают воду из луж вместо того чтоб Родину защищать. Осталось только траву покрасить для "большого начальства". Ты совок видишь? И я не вижу. А он есть", – написал автор аккаунта "Perepichka News" в телеграм-канале.

Ранее в четверг, 9 июля сообщалось, что пан Зеленский отправился с рабочей поездкой в Волынскую область, где и должен посетить 204-ю бригаду.

Накануне украинские пользователи в соцсетях посмеялись над креативом коммунальщиков Львова, заделавших весьма оригинальным способом брусчатку тротуара одной из улиц города. "Мастера" дыру залили бетоном, а сверху просто нарисовали камни.

