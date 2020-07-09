Москва не станет брать под свой контроль безнадежного должника

Последние громкие заявления киевских властей о планах России в ближайшее время напасть и захватить Украину не имеют под собой никакой почвы, поскольку Москве не нужна страна-банкрот. Такую точку зрения высказал украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Он отметил, что РФ после ситуации с Крымом и событиями в Донбассе приложила много усилий, чтобы нормализовать отношения с западными партнерами. И это была "не очень высокая плата".

По его мнению, Москва от владения территорией Незалежной получит больше негатива, чем выгоды, причем даже без учета международной реакции.

"Вот, скажите, в чем смысл захватывать безнадежного должника?" – сказал эксперт в эфире ютюб-канала "Капитал".

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко также предположил, что России не выгодно нападать на Украине, чтобы захватить Херсонскую область и разблокировать Северо-Крымский канал, пишет "Свободная пресса". По его мнению, в данной области у ВС РФ будут сложности с высадкой войск, к тому же Москва не обеспечит себе сухопутного коридора ни к Крыму, ни к Приднестровью.

Накануне еще один украинский эксперт, экономистэкономист Максим Гольдарб, комментируя воинственную риторику киевских деятелей, заявил, что властям Незалежной нужна война, на которую никак не приходит "страна-агрессор", ради прикрытия масштабного грабежа внутри страны.