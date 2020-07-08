Эксперт: заявлениями о войне с Россией украинцы прикрывают грабеж в стране

Эксперт: заявлениями о войне с Россией украинцы прикрывают грабеж в стране
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Власти Незалежной продолжают обворовывать государство, поэтому им необходимо на что-то списать коррупцию

Нынешнее руководство Украины распространяет среди населения страшилки о якобы подготовке Москвой "нападения" на страну российских войск, чтобы сформировать в обществе реальное ощущение неизбежности войны. К такому выводу пришел украинский экономист Максим Гольдарб, комментируя последние громкие заявления со стороны ряда отечественных деятелей.

Эксперт назвал "дикарством" перекрытие Киевом Северо-Крымского канала, по которому до лета 2014 г. шла днепровская вода в Крым. По его словам, таким образом постмайданные вожди пытались создать условия для РФ в надежде на то, "а вдруг наедут", т.е. сознательно провоцируя Москву на военные действия.

По его словам, об этом кричат со всех сторон – американские, европейские, украинские аналитики. Более того, теперь об этих предпосылках "на нас скоро нападут!" стали заявлять глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, а ему в унисон командующий военным флотом Незалежной контра-адмирал Алексей Неижпапа.

Последний и вовсе объявил о способности украинских ракет поразить крымские города. Эксперт отметил, что совершенно неясны все эти воинственные речи.

"Зачем? Что хочет этим показать? Для чего раздувается костер войны, кому это нужно? Украине? Я очень сомневаюсь, что Украине нужна война, она и так сегодня еле дышит, наша страна. Тем более, когда основанием для провокации являются точно нецивилизованные методы", – сказал изданию "ПолитНавигатор" Гольдарб.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все инфорпростанство страны заполнено заявлениями о возможности войны с РФ и создается ощущение, что у жителей страны специально формируется убеждение в неизбежности вооруженного конфликта. Однако, самим украинцам это совсем не надо, а нужно тем, "кто грабил Украину и с помощью войны хочет спрятать следы своих преступлений", убежден эксперт.

Политолог считает, что за происходящим стоят люди, которые хотят и дальше разворовывать соборную на фоне боевых действий, чтобы скрыть то, что они наделали и делают.

Накануне военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков, комментируя заявление Неижпапы об усилении украинского флота в Азовском море новейшими американскими катерами Mark VI для противостояния России, высказал мнение, что Украина развалится как государство, как только Киев попытается "обуздать" Москву с помощью штатовских или своих ракет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: ущерб России от санкций из-за МН17 придется возместить

Суд уже не может игнорировать доказательства невиновности Москвы в крушении "Боинга"

На Западе расшифровали тайное послание Путина

Президент России был предельно откровенен, выступая в связи с 75-летием Победы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей