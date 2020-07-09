Порошенко обвинили в тайных договоренностях с Путиным

Порошенко обвинили в тайных договоренностях с Путиным
Петр Порошенко. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На Украине увидели связь между выборами в стране и приостановкой боевых действий в Донбассе

Петр Порошенко еще до своего избрания президентом Украины смог тайно договориться с лидером России Владимиром Путиным по ситуации с мятежным Донбассом. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Александр Доний.

Он убежден, что именно в результате тех договоренностей Москва на время украинских выборов "случайно" прекратила "провокации на востоке и юге и затормозила агрессию в Донбассе".

Пан Доний отметил, что говорит об этом уже шесть лет, однако его никто не хочет слушать.

Он подчеркнул, что ему обидно обсуждать обнародованную сегодня запись разговора президента РФ и лидера партии "Европейская солидарность".

"Потому что все равно для большинства тех, кто влюблен в Порошенко, это будет как "божья роса". Все равно не поверят. И все равно не захотят видеть правды", – написал бывший депутат в своем "Фейсбук".

Между тем, в одном из комментариев пан Доний заметил, что Украине повезло хотя бы в "проукраинском" тренде от Порошенко.

Ранее в четверг внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Путина и Порошенко. По его данным, диалог состоялся в апреле 2015 года. Политики обсудили экономическую ситуацию в Донбассе и говорили о миротворцах.

Отметим, что Порошенко выиграл президентские выборы в мае 2014 года. Телефонный же разговор был якобы 30 апреля через год, спустя два месяца после Дебальцевского котла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на новости с берегов Днепра, сообщил, что не в курсе подобного диалога между Порошенко и Путиным.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Сампсона Странноприимца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей