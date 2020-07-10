Киев нарушает все европейские ценности, считает экс-депутат Рады

Закон о функционировании украинского языка стал еще одной причиной, которая мешает возвращению Крыма на Украину. Документ нарушает права национальных меньшинств и противоречит Европейской хартии о региональных языках, которую принял Киев. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

При всем стремлении Украины в Европу государство нарушает все ее демократические ценности и нормы, добавил политик. По его словам, ни Крым, ни Донбасс не захотят присоединиться к Незалежной с таким законодательством. В страну, которую строят последние шесть лет, люди не будут возвращаться, добавил бывший парламентарий.

"Это же очевидно – это еще один гвоздь в невозврат этих территорий",

– подчеркнул Мураев в эфире телеканала "Наш". И отметил, что жители Украины плохо живут вовсе не из-за языкового вопроса – причиной являются экономические проблемы.

Напомним, что закон о госязыке Петр Порошенко подписал в прошлом году. Он предполагает использование украинского во всех сферах жизни. После принятия закона Киев обвинили в ущемлении нацменьшинств.

Ранее потерю Украиной Крыма объяснили решением властей в отношении жителей полуострова.