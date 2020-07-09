Экс-депутат Рады озвучила причину потери Украиной Крыма

Экс-депутат Рады озвучила причину потери Украиной Крыма
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
По словам политика, жители полуострова не мечтают вернуться в Незалежную

Украина потеряла Крым из-за определенных решений властей Киева в отношении жителей полуострова. Такое заявление сделала экс-депутат Рады Анны Герман.

В начале интервью политик говорила о конфликте в Донбассе. После Герман в эфире NewsOne уточнила, что Минские соглашения Украиной не выполняются. По мнению экс-депутата, именно это понизило авторитет страны на мировой арене. Анна Николаевна высказала мнение и о том, что был потерян не только Крым, но и Донбасс. По ее словам, украинцы просто чувствуют себя более защищенными в чужой стране, чем на родине.

Герман заметила, что в мечтах жителей Крыма не будет планов вернуться обратно. Туда, где им не дают воды в летнюю жару. Якобы власти Украины кричат, что полуостров принадлежит им, но ограничивают людей в этой простой и важной потребности.  

Напомним, Крым воссоединился с Россией шесть лет назад. Спустя месяц после этого события власти Украины перестали поставлять на полуостров воду, которой пользовались большинство его жителей.

К слову, накануне сообщили, что Москва решит проблему с водой в Крыму без военный действий, несмотря на заявления Киева.

Юлия ЕВГРАФОВА

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