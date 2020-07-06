Российский депутат рассказал, что Россия не станет тратиться на вооруженный конфликт с Незалежной, поскольку есть мирные планы

Последние воинствующие заявления Киева о якобы намерениях Москвы решить проблему дефицита воды в Крыму с помощью войны являются "бредом" украинских деятелей. Так прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высказывание командующего ВМСУ контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовности отечественного флота вступить в войну с российской армией, которая нападет на Украину ради разблокировки Северо-Крымского канала.

По словам нашего парламентария, в Киеве почему-то предполагают, что у Москвы нет сценариев решения проблемы с водоснабжением полуострова, разве что силовым путем.

"Это даже близко не так. И если уж мы сумели обеспечить Крым газом, электричеством и мостом, который даже в советское время создать не сумели, то что можно говорить об обычной воде?", – сказал он Федеральному агентству новостей.

Шерин напомнил, что у властей РФ есть опыт по постройке тысяч километров трубопроводов, в том числе и по морскому дну. По его мнению, Россия, имеющая огромное количество рек, справится и с этой задачей.

А вот разбрасываться человеческим ресурсом и деньгами на такое богатое мероприятие как война, – дело бесполезное, считает депутат. Он подчеркнул, что для РФ, построившей такую сложный технический объект, как Крымский мост, не составит труда проложить трубопровод из материковой части страны на полуостров.

"Идея войны ради доступа к Днепру – это на самом деле такой бред", – резюмировал Шерин.

Ранее сегодня речи пана Неижпапы также прокомментировал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал их "абсолютной глупостью".

Добавим, "Утро.ру" за последние недели уже не раз писало о пугающих украинцев заявлениях киевских политиков и их западных партнеров о том, что Москва под видом предстоящих осенью учений "Кавказ 2020" якобы собирается атаковать Херсонщину, чтобы запустить канал, подававший до весны 2014 г. днепровскую воду в Крым.

