Эксперт: война на Украине начнется из-за солдат НАТО на ее территории

Эксперт: война на Украине начнется из-за солдат НАТО на ее территории
Фото: Ludek Perina/CTK/www.globallookpress.com
Конституция Незалежной запрещает размещение в стране иностранных войск

Новый вооруженный конфликт на Украине неизбежен, если на ее территории появится контингент НАТО. С таким прогнозом выступил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он напомнил, что Конституция страны запрещает дислоцировать натовские войска в соборной. Тем не менее, нынешний киевский режим не следует данному правилу, что неизбежно может привести к серьезным обострению конфликта.

"Рано или поздно ему быть. Что касается войск НАТО, то они у нас тоже бесчинствуют. Мы помним, как два года назад украинскую девушку изнасиловал американский солдат во Львове и ему ничего не было", – цитирует "Регнум" Журавко.

Он добавил, что такая ситуация складывается из-за того, что у натовских военных есть иммунитет, а значит, им все позволено.

Они имеют иммунитет. Им все позволено.

Отметим, на Украине, которая в июне приобрела статус партнера расширенных возможностей НАТО, надеется теперь получать от альянса больше разведданных о состоянии Вооруженных сил России в Крыму. Кроме того, украинцев обучают ратному делу то представители Канады, то Великобритании. Много в стране и штатовских военных, которые помогают партнерам держать в руках американское вооружение, например, ПТРК "Джавелин" (Javelin).

Ранее сегодня, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что его страна готова к войне с Россией, которая якобы намерена напасть на Незалежную, чтобы открыть Северо-Крымский канал и начать подачу воды на полуостров. В Москве подобные заявления назвали "бредом" и напомнили, что у РФ есть мирные решения этой проблемы. Если мы построили Крымский мост, нашим инженерам по плечу, например, прокладка трубопровода из материковой части России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Северный поток - 2" рассорит Германию с Америкой

Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей