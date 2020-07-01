Вооруженные силы Незалежной объявили о контроле ситуации у границ с РФ

Украинская армия готова к "вторжению" России в соборную, усилена работа всех видом разведки. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев "РБК-Украина".

При этом он отметил, что у командования нет сведений о возможной "атаке" ВС РФ на южном направлении Незалежной, в том числе из Крыма.

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", – цитирует РИА "Новости генерал-лейтенанта.

Он подчеркнул, что повышена боеготовность украинских войск на юге страны, "ситуация контролируемая".

Ранее сегодня Минобороны отчиталось о проведении учений в Николаевской области Морской авиационной бригады. Как сообщила пресс-служба ведомства, в маневрах участвовал почти весь личный состав части, а также вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолеты Ан-26.

"Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов", – говорится в сообщении.

В последние пару недель Незалежная и ее западные партнеры на разных уровнях в унисон ежедневно говорят о том, что Россия осенью под видом учений "Кавказ-2020" нападет на украинский юг, чтобы якобы захватить Северо-Крымский канал и запустить по нему воду в Крым.

