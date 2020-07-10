США похвастались суперскоростной ракетой

Дональд Трамп сделал громкое заявление во время выступления в военной академии

Во время своей речи в Уэст-Пойнтской военной академии лидер США рассказал о том, что в настоящее время Штаты занимаются разработкой гиперзвуковой ракеты.

Стенограмма его выступления была опубликована на сайте Белого дома. По словам американского лидера, скорость ракеты будет в 17 раз больше чем у той, что в настоящее время считается самой быстрой в мире. 

Но на сухих цифрах в описании новой военной разработки президент США не остановился. Трамп утверждает, что ракета будет настолько быстрой, что заметить ее невооруженным взглядом будет практически невозможно. Американский лидер похвалился, что что в наличии у США самая лучшая и мощная военная техника в мире. 

Ранее сообщалось, что Америка разрабатывает новую систему наведения, которая призвана совершить настоящую революцию в военном деле.

Александра ЛЕОНИДОВА

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