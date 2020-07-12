Турецкий след усмотрели в атаке беспилотников на российскую авиабазу в Сирии

Турецкий след усмотрели в атаке беспилотников на российскую авиабазу в Сирии
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Вражеские БПЛА были запущены со стороны Идлибской зоны деэскалации

Группу беспилотников направили в сторону российской авиабазы "Хмеймим" боевики, сотрудничающие с Турцией. Системы ПВО смогли уничтожить вражеские объекты, проникшие на территорию, сообщает Telegram-канал WarJournal.

Вражеские БПЛА были уничтожены модернизированными комплексами "Панцирь". Как отмечает источник, радикальные группировки запускают аппараты в месте дислокации террористов, находящихся в тесном сотрудничестве с Анкарой.

Боевики неоднократно предпринимали попытки атаковать "Хмеймим". Так, в июне сирийские ПВО смогли отразить атаку вражеских БПЛА в 15 километрах от российской базы. Очевидцы стали свидетелями десятков взрывов.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин воспользовались правом вето в СовБезе ООН, где  проводилось голосование о продлении пограничных переходов в двух пунктах на сирийско-турецкой границе. Проект поддержали 13 стран.

Егор МАЛКОВ

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