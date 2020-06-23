Очевидцы услышали от 20 до 25 взрывов

У сирийских военных выдалась тяжелая ночь. В 15 км от российской базы Хмеймим в районе Джбала ПВО отразили атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили местные СМИ.

Агентство SANA подробностей не приводит. Вероятно, беспилотников было несколько.

Телеграм-канал "Военный обозреватель" сообщил, что в воздухе были слышны около 20 – 25 разрывов. Боевики применили дроны или реактивные снаряды. Террористы, которые обосновались в районе Идлиба, регулярно пытаются атаковать российскую базу. В этот раз осуществить подобное им не удалось.

Сирийское агентство также пишет, что была другая атака, которая велась якобы со стороны Ливана, в небе над провинцией Хомс.

Сирийские ПВО регулярно отражают воздушные нападения.