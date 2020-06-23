Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
У сирийских военных выдалась тяжелая ночь. В 15 км от российской базы Хмеймим в районе Джбала ПВО отразили атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили местные СМИ.
Агентство SANA подробностей не приводит. Вероятно, беспилотников было несколько.
Телеграм-канал "Военный обозреватель" сообщил, что в воздухе были слышны около 20 – 25 разрывов. Боевики применили дроны или реактивные снаряды. Террористы, которые обосновались в районе Идлиба, регулярно пытаются атаковать российскую базу. В этот раз осуществить подобное им не удалось.
Сирийское агентство также пишет, что была другая атака, которая велась якобы со стороны Ливана, в небе над провинцией Хомс.
Сирийские ПВО регулярно отражают воздушные нападения.
На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной