Сирийские военные отразили крупную воздушную атаку у авиабазы Хмеймим

Сирийские военные отразили крупную воздушную атаку у авиабазы Хмеймим
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Очевидцы услышали от 20 до 25 взрывов

У сирийских военных выдалась тяжелая ночь. В 15 км от российской базы Хмеймим в районе Джбала ПВО отразили атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщили местные СМИ.

Агентство SANA подробностей не приводит. Вероятно, беспилотников было несколько. 

Телеграм-канал "Военный обозреватель" сообщил, что в воздухе были слышны около 20 – 25 разрывов. Боевики применили дроны или реактивные снаряды. Террористы, которые обосновались в районе Идлиба, регулярно пытаются атаковать российскую базу. В этот раз осуществить подобное им не удалось. 

Сирийское агентство также пишет, что была другая атака, которая велась якобы со стороны Ливана, в небе над провинцией Хомс. 

Сирийские ПВО регулярно отражают воздушные нападения. 

Полина ИВАНОВА

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