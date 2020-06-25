Российский "Тайфун" оставил в пыли броневик США

Российский "Тайфун" оставил в пыли броневик США
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Сирийские дороги все больше напоминают съемки трилогии про "Безумного Макса"

В Сирии продолжается "конкурентная борьба" между российскими и американскими военными. Накануне в интернете опубликовали видео, на котором бронеавтомобиль "Тайфун" К-63968 военной полиции устроил гонку с американским Oshkosh M-ATV и выиграл ее.

На видео, которое опубликовал в Twitter пользователь Swansky Stas, хорошо видно, что спонтанный заезд спровоцировал американец. Машина цвета хаки обогнала "Тайфун", после чего российский водитель прибавил газу и "сделал" соперника.

Ранее в июне два американских бронеавтомобиля попытались заблокировать дорогу БТР-80 военной полиции. Инцидент произошел в районе Камышлы. В погоне за БТР участвовали четыре боевые машины США, однако водитель "восьмидесятки" каждый раз вырывался вперед.

Чем закончился инцидент, история умалчивает. Однако езда по дорогам Сирии в последнее время все больше и больше напоминает голливудские фильмы про "Безумного Макса".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лёша Лёшкин
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А что делают американцы в Сирии, они паспортный контроль явно не прошли на границе, т.е. их можно задержать за незаконное пересечение границы.
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