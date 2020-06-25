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В Сирии продолжается "конкурентная борьба" между российскими и американскими военными. Накануне в интернете опубликовали видео, на котором бронеавтомобиль "Тайфун" К-63968 военной полиции устроил гонку с американским Oshkosh M-ATV и выиграл ее.
На видео, которое опубликовал в Twitter пользователь Swansky Stas, хорошо видно, что спонтанный заезд спровоцировал американец. Машина цвета хаки обогнала "Тайфун", после чего российский водитель прибавил газу и "сделал" соперника.
Где-то в Сирии...— SwankyStas (@StasSwanky) June 24, 2020
Бронеавтомобиль (MRAP) Тайфун К-63968 подразделений российской военной полиции обгоняет бронеавтомобиль (MRAP) Oshkosh M-ATV Вооруженных сил США. pic.twitter.com/28DQx4wQe8
Ранее в июне два американских бронеавтомобиля попытались заблокировать дорогу БТР-80 военной полиции. Инцидент произошел в районе Камышлы. В погоне за БТР участвовали четыре боевые машины США, однако водитель "восьмидесятки" каждый раз вырывался вперед.
Чем закончился инцидент, история умалчивает. Однако езда по дорогам Сирии в последнее время все больше и больше напоминает голливудские фильмы про "Безумного Макса".
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