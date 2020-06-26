Курс рубля
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
Российские военные показали, как эффективно использовать ЗРПК "Панцирь-С1" против беспилотников. Поздно вечером 22 июня была атакована база Хмеймим в Сирии.
Как пишет в Twitter издание Veterans Today со ссылкой на местные источники, российские системы "Панцирь-С1" и "Тор-М2" выпустили порядка дюжины ракет по БПЛА. Сообщается, что за атакой якобы стояли США.
Как уверяет издание Avia Pro, видимо, судя по графике в сообщении Veterans Today, российские комплексы были вынесены на несколько десятков километров севернее базы Хмеймим.Таким образом, дроны удалось уничтожить раньше. Однако Veterans Today об этом ничего не говорит и возможно, российские комплексы просто так нарисовали.
Ранее Турция сильно подпортила имидж российскому оружию, в частности ЗРПК "Панцирь-С1", опубликовав с десяток роликов, как беспилотники "Анка" и "Байрактар" уничтожают технику производства РФ в Сирии и Ливии. После этого в СМИ вышел ряд материалов, в которых говорится, что большинство машин были уничтожены по вине экипажей или совершенно не прикрывались.
Ранее стало известно, что закупить крупную партию турецких беспилотников планирует Азербайджан.
Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля
Основной закон страны планируют переписать за два года