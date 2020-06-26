Россия показала ноу-хау с "Панцирем" и "Тором" в Сирии

Россия показала ноу-хау с "Панцирем" и "Тором" в Сирии
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Беспилотники атаковали Хмеймим

Российские военные показали, как эффективно использовать ЗРПК "Панцирь-С1" против беспилотников. Поздно вечером 22 июня была атакована база Хмеймим в Сирии.

Как пишет в Twitter издание Veterans Today со ссылкой на местные источники, российские системы "Панцирь-С1" и "Тор-М2" выпустили порядка дюжины ракет по БПЛА. Сообщается, что за атакой якобы стояли США.

Как уверяет издание Avia Pro, видимо, судя по графике в сообщении Veterans Today, российские комплексы были вынесены на несколько десятков километров севернее базы Хмеймим.Таким образом, дроны удалось уничтожить раньше. Однако Veterans Today об этом ничего не говорит и возможно, российские комплексы просто так нарисовали.

Ранее Турция сильно подпортила имидж российскому оружию, в частности ЗРПК "Панцирь-С1", опубликовав с десяток роликов, как беспилотники "Анка" и "Байрактар" уничтожают технику производства РФ в Сирии и Ливии. После этого в СМИ вышел ряд материалов, в которых говорится, что большинство машин были уничтожены по вине экипажей или совершенно не прикрывались.

Ранее стало известно, что закупить крупную партию турецких беспилотников планирует Азербайджан.

Александр ИЛЬИН

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