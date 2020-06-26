Азербайджан закупает у Турции убийц российского "Панциря"

Азербайджан закупает у Турции убийц российского "Панциря"
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Потрясающая эффективность беспилотников не оставила равнодушным никого

Азербайджан покупает у Турции большую партию ударных беспилотников "Байрактар ТВ2". Тех самых, которые уничтожали российские ЗРПК "Панцирь-С1" и сирийские танки на севере Сирии, а затем и в Ливии.

О намерении приобрести дроны заявил накануне в Анкаре министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Его слова приводит Defense News. Глава ведомства не уточнил, БПЛА какой модели интересуют Баку, однако турецкие источники уверены, что речь идет именно о "Байрактаре".

Сделка может быть достаточно выгодной для Азербайджана, так как парламент страны одобрил законопроект, предусматривающий финансовую помощь от Турции. В какой-то степени, это похоже на продажу американских катеров Mark VI Украине, так как часть оплаты будет произведена за счет турецких денег.

Разница лишь в том, что Mark VI – это обычные береговые катера с 30-миллиметровыми пушками, а "Байрактар ТВ2" – доказавший свою эффективность ударный дрон. Все дело в количестве, но пока не известно, сколько БПЛА собирается закупить Баку.

По данным СМИ, турецкие дроны "Байрактар" и "Анка" уничтожили порядка десяти "Панцирей" российского производства. А также десятки танков, БТР и другой техники Сирийской арабской армии. Видео с дронов с удовольствием публиковали турецкие новостные агентства, и, судя по всему, реклама сработала.

Александр ИЛЬИН

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