Бомбардировщик Ту-22М3М в Крыму станет неприятным сюрпризом для США

Бомбардировщик Ту-22М3М в Крыму станет неприятным сюрпризом для США
Фото: Пресс-служба ПАО "Туполев"/ТАСС
Модернизированный ракетоносец даст России существенное преимущество

Неприятный сюрприз ждет США в Черноморском регионе. Модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3М может доставить неожиданные проблемы неприятелю, признал независимый эксперт The National Interest Марк Эпископос. Учитывая, что Россия собирается направить этот бомбардировщик в Крым, расстановка сил в регионе изменится.

В новом Ту-22М3М на 80% заменят авионику. От оригинального Ту-22М модернизированную машину будут отличать навигационная система Глонасс, цифровой бортовой интерфейс, усовершенствованная стеклянная кабина пилотов и улучшенное оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Однако хуже всего для неприятеля – новые боевые возможности Ту-22М3М, указал Эпископос. Планируется, что бомбардировщик будет вооружен гиперзвуковыми ракетами авиакомплекса "Кинжал". Это даст России преимущество перед американскими авианосными группировками. Особенно это отразится на ситуации в Черноморском регионе. Сейчас военные корабли США и НАТО частенько появляются в Черном море. Если модернизированные Ту-22М3М встанут на боевое дежурство в Крыму, американцам придется это учитывать, чтобы не заработать неприятности.

"Российские ВВС сейчас проводят более взвешенную политику долгосрочного силового планирования в регионе Черного моря", – говорится в статье.

Первые поставки Ту-22М3М в Крым ожидаются в 2021 году. По оценке российских экспертов, обновленные характеристики бомбардировщика делают его неуязвимым для противника, передает РИА ФАН.

Ранее США потребовали от России отказаться от "Кинжалов", чтобы не провоцировать гонку вооружений в мире.

Фоторепортаж
Разгадана тайна ленточек на фюзеляже Ту-22М3М
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля

Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Россию призвали проигнорировать иск Нидерландов по делу "Боинга" МН17

Москва отвергает все обвинения в причастности к гибели самолета над Донбассом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей