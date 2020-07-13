Модернизированный ракетоносец даст России существенное преимущество

Неприятный сюрприз ждет США в Черноморском регионе. Модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3М может доставить неожиданные проблемы неприятелю, признал независимый эксперт The National Interest Марк Эпископос. Учитывая, что Россия собирается направить этот бомбардировщик в Крым, расстановка сил в регионе изменится.

В новом Ту-22М3М на 80% заменят авионику. От оригинального Ту-22М модернизированную машину будут отличать навигационная система Глонасс, цифровой бортовой интерфейс, усовершенствованная стеклянная кабина пилотов и улучшенное оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Однако хуже всего для неприятеля – новые боевые возможности Ту-22М3М, указал Эпископос. Планируется, что бомбардировщик будет вооружен гиперзвуковыми ракетами авиакомплекса "Кинжал". Это даст России преимущество перед американскими авианосными группировками. Особенно это отразится на ситуации в Черноморском регионе. Сейчас военные корабли США и НАТО частенько появляются в Черном море. Если модернизированные Ту-22М3М встанут на боевое дежурство в Крыму, американцам придется это учитывать, чтобы не заработать неприятности.

"Российские ВВС сейчас проводят более взвешенную политику долгосрочного силового планирования в регионе Черного моря", – говорится в статье.

Первые поставки Ту-22М3М в Крым ожидаются в 2021 году. По оценке российских экспертов, обновленные характеристики бомбардировщика делают его неуязвимым для противника, передает РИА ФАН.

Ранее США потребовали от России отказаться от "Кинжалов", чтобы не провоцировать гонку вооружений в мире.