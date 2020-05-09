Ранее Америка не захотела продлевать ДСНВ

После того, как американские власти не изъявили желания продлевать договор по стратегическим наступательным вооружениям, в США назвали условия, которые могут сподвигнуть их передумать.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что договор должен включать новые оружейные системы. Об этом он сообщил в интервью с изданием Washington Times. Он утверждает, что сделать этого невозможно из-за текущего состояния российской экономики. По словам Биллингсли, из-за вспышки коронавируса Россия “находится в руинах” – в первую очередь, из-за цен на нефть.

Также утверждается, что Россия должна свернуть 5 программ: комплексы “Кинжал”, “Сармат” и “Авангард”, система “Посейдон” и крылатая ракета с ядерным двигателем “Буревестник”. Кроме того, страна должна объяснить США, почему им выгодно участвовать в этом договоре.

Американцы готовы приступить к переговорам по ДСНВ только в том случае, если Россия привлечет к ним Китай. По утверждению Биллингсли, это обеспечит “больше уверенности, больше открытости, больше транспарентности”.

Ранее СМИ сообщили о том, что США выпустили универсальные "Джавелины" для российской брони.