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В северной части Атлантики за последние годы наблюдается небывалая активность российских подлодок, поэтому данный регион имеет центральное значение для НАТО. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Здесь много чего происходит, за последние годы мы зарегистрировали самую масштабную деятельность российских подводных лодок за всю историю Северной Атлантики", – сказал норвежец.
Кроме того, пожаловался генсек, Москва модернизирует свои вооруженные мощности и демонстрирует готовность их использовать против соседей. Что-то такое он увидел в Грузии и на Украине, однако конкретики не предоставил.
Вызывает у блока беспокойство и размещение российских новых ракет вроде SSC-8 (крылатая ракета 9М729 – ред.), поскольку это привело к прекращению действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает Столтенберг.
По его словам, Россия в течение многих лет нарушала это соглашение, размещая сверхмобильные и ядерные ракеты, способные достичь, например, Германии. Генсек подчеркнул, что миру нужны новые договоренности о разоружении, а не новая гонка вооружений.
Он добавил, что НАТО ведет диалог с Россией на очень высоком военном уровне. Столтенберг отметил, что "выучил особый урок норвежца" в общении с русскими. Он напомнил, что даже в самые "холодные фазы холодной войны" Норвегии всегда удавалось достичь прагматического понимания с Россией.
Ранее на прошлой неделе "Утро.ру" писало, как западные СМИ отмечают активность российских учений в северной части Атлантики с участием наших субмарин.
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