Истребители не смогут увернуться от гиперзвуковых ракет

Российские истребители Су-35С и Су-57 могут стать бесполезны, по мнению китайского издания Sina, уже через три-четыре года, так как к этому времени страны будут активно использовать гиперзвуковые ракеты. А чтобы увернуться от них, у современных истребителей якобы не хватит ни скорости, ни маневренности. Ракета, летящая со скоростью 8000-10000 км/час оставит без шанса любой самолет, у пилота просто не будет времени среагировать.

А вот издание Sohu, кроме всего прочего, полагает, что Су-35С и Су-57 будут уязвимы на дальних дистанциях, если будут иметь дело с американскими F-22 и F-35, так у последних более продвинутые радары. Выдержки из статей, как в первом так и втором случае приводит Datviet.

Стоит отметить, что гиперзвуковые ракеты только проходят испытания, и по данным военных экспертов, пока не отличаются точностью. Давно известно, что чем медленнее ракета, тем она точнее, и чем она быстрее, тем больше шансов повредить ее сложную головку самонаведения.

Некоторые ракеты находят цель на относительно небольшой скорости и потом резко ускоряются на конечном участке траектории. Но в случае с гиперзвуковыми боеприпасами все намного сложнее, так как развить скорость в 6-7 Махов прямо в полете очень сложно. Японцы используют для этого гибридный сверх– и гиперзвуковой двигатель. Рассчитывать на то, что в ближайшие 5 лет истребители поменяют свои высокоточные ракеты, сделанные по принципу "выстрелил-забыл" на гиперзвуковые "снаряды", вряд ли стоит.