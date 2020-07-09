Аппарат в разрезе попал в кадр объектива министра обороны страны

Глава Минобороны Японии Томохиро Ямамото случайно опубликовал на своей странице в "Твиттер" фотографию макета гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Снимки были сделаны во время посещения центра по авиационным и ракетным технологиям Сил самообороны в Токио.

В центре внимания министра были реактивные двигатели, истребитель следующего поколения и новейшая система управления вооружением для самолетов.

Однако в один из кадров "предательски" попала загадочная японская ракета, которая должна составить конкуренцию российским "Цирконам". К слову, последние из непосвященных никто не видел, хотя испытания на фрегате проекта 22350 идут полным ходом.

Как указывает N+1, на снимке можно разглядеть основные узлы ракеты. Хорошо виден аэродинамический обтекатель, топливный бак, часть с боевым зарядом и гибридный сверх- и гиперзвуковой двигатель.

Японцы разрабатывают перспективную противокорабельную ракету с прошлого года, наряду с другими гиперзвуковыми проектами. Основной изюминкой является гибридный двигатель. Первая ступень разгоняет ракету до скорости 3 Маха, после чего включается прямоточный двигатель, который увеличивает скорость боеприпаса до 5 Махов, а затем и до 15 Махов.

При этом ракета будет маневрировать, что существенно усложнит ее перехват. Наведение у нее комбинированное – инерциальное и по GPS. Также будут задействованы радиолокационная и тепловизионная системы наведения.

Япония относительно недавно включилась в гиперзвуковую гонку, однако уже сообщила о нескольких перспективных разработках, в частности – о гиперзвуковой крылатой ракете и планирующем глайдере по примеру российского "Авангарда".

Компания Mitsubishi Electric даже заявила, что кто-то пытался "хакнуть" секретные чертежи ее перспективной ракеты.