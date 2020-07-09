Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Глава Минобороны Японии Томохиро Ямамото случайно опубликовал на своей странице в "Твиттер" фотографию макета гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Снимки были сделаны во время посещения центра по авиационным и ракетным технологиям Сил самообороны в Токио.
В центре внимания министра были реактивные двигатели, истребитель следующего поколения и новейшая система управления вооружением для самолетов.
Однако в один из кадров "предательски" попала загадочная японская ракета, которая должна составить конкуренцию российским "Цирконам". К слову, последние из непосвященных никто не видел, хотя испытания на фрегате проекта 22350 идут полным ходом.
Как указывает N+1, на снимке можно разглядеть основные узлы ракеты. Хорошо виден аэродинамический обтекатель, топливный бак, часть с боевым зарядом и гибридный сверх- и гиперзвуковой двигатель.
午後は、東京都立川市にある航空装備研究所へ。先ずは、概況説明を受け、その後、次期戦闘機、軽量化機体構造、ウェポンリリース・ステルス化、ジェットエンジン、スクラムジェットエンジンの研究状況を確認し、戦闘機用統合火器管制技術の研究では、コックピットに乗り込み模擬戦闘試験を行いました。 pic.twitter.com/bnDyfEDgRG— 山本ともひろ℗ (@ty_polepole) July 7, 2020
Японцы разрабатывают перспективную противокорабельную ракету с прошлого года, наряду с другими гиперзвуковыми проектами. Основной изюминкой является гибридный двигатель. Первая ступень разгоняет ракету до скорости 3 Маха, после чего включается прямоточный двигатель, который увеличивает скорость боеприпаса до 5 Махов, а затем и до 15 Махов.
При этом ракета будет маневрировать, что существенно усложнит ее перехват. Наведение у нее комбинированное – инерциальное и по GPS. Также будут задействованы радиолокационная и тепловизионная системы наведения.
Япония относительно недавно включилась в гиперзвуковую гонку, однако уже сообщила о нескольких перспективных разработках, в частности – о гиперзвуковой крылатой ракете и планирующем глайдере по примеру российского "Авангарда".
Компания Mitsubishi Electric даже заявила, что кто-то пытался "хакнуть" секретные чертежи ее перспективной ракеты.
Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании
Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца