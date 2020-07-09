Японцы случайно засветили свою гиперзвуковую ракету

Японцы случайно засветили свою гиперзвуковую ракету
Фото: ru.m.wikipedia.org/US Air Force
Аппарат в разрезе попал в кадр объектива министра обороны страны

Глава Минобороны Японии Томохиро Ямамото случайно опубликовал на своей странице в "Твиттер" фотографию макета гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Снимки были сделаны во время посещения центра по авиационным и ракетным технологиям Сил самообороны в Токио.

В центре внимания министра были реактивные двигатели, истребитель следующего поколения и новейшая система управления вооружением для самолетов.

Однако в один из кадров "предательски" попала загадочная японская ракета, которая должна составить конкуренцию российским "Цирконам". К слову, последние из непосвященных никто не видел, хотя испытания на фрегате проекта 22350 идут полным ходом.

Как указывает N+1, на снимке можно разглядеть основные узлы ракеты. Хорошо виден аэродинамический обтекатель, топливный бак, часть с боевым зарядом и гибридный сверх- и гиперзвуковой двигатель.


Японцы разрабатывают перспективную противокорабельную ракету с прошлого года, наряду с другими гиперзвуковыми проектами. Основной изюминкой является гибридный двигатель. Первая ступень разгоняет ракету до скорости 3 Маха, после чего включается прямоточный двигатель, который увеличивает скорость боеприпаса до 5 Махов, а затем и до 15 Махов.

При этом ракета будет маневрировать, что существенно усложнит ее перехват. Наведение у нее комбинированное – инерциальное и по GPS. Также будут задействованы радиолокационная и тепловизионная системы наведения.

Япония относительно недавно включилась в гиперзвуковую гонку, однако уже сообщила о нескольких перспективных разработках, в частности – о гиперзвуковой крылатой ракете и планирующем глайдере по примеру российского "Авангарда".

Компания Mitsubishi Electric даже заявила, что кто-то пытался "хакнуть" секретные чертежи ее перспективной ракеты.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей