Оно работает как микроволновая печь и должно прикрыть небо от дронов

Москва работает над созданием электромагнитной пушки, которую планирует применять в возможных будущих войнах. Новое оружие будет способно выводить из строя почти все виды электроники. Об этом пишет журнал Forbes.

Принцип работы русской ЭМИ-пушки больше напоминает механизм действия микроволновой печи. Она сможет определять противника и направлять на него электромагнитные волны высокой мощности.

Создание направленного энергетического оружия, которое может специально отключать беспилотники, – это один из способов прыгнуть в будущее войн.

Разработка подобного оружия проводится как продолжение извлечений уроков России по борьбе с дронами в Сирии, а также оно должно стать частью щита от западных беспилотников, которые в настоящее время ведут наблюдения вблизи российских границ, отмечается в статье.

Вероятно, такие пушки будут устанавливаться на дистанционно управляемую версию любых истребителей шестого поколения, которые сейчас создает Россия.

Ранее в июле СМИ сообщали, что максимальная дальность стрельбы ЭМИ-пушки по воздушным целям опытными образцами в ходе испытаний на полигоне доведена до 10 километров.