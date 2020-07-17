Гипрезвуковой блок почти догнал российский "Авангард"

В Пентагоне подтвердили характеристики гиперзвуковой "супер-пупер" ракеты, о которой в июне заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает CNN со ссылкой представителей Пентагона, она действительно разгонялась до скорости 17 Махов на весенних испытаниях. Военные также подтвердили, что регулярно проводят брифинги специально для президента. На них главу государства знакомят с новейшими разработками в области вооружения, которыми он очень интересуется.

О "супер-пупер" ракете Трамп рассказал в июне, выступая перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте. Тогда он с гордостью заявил, что США производят невероятную технику небывалого уровня. Таким образом, американский президент принял вызов президента России Владимира Путина, который 1 марта 2018 года в ходе обращения к Федеральному собранию сообщил о новинках стратегического вооружения, в том числе и о гиперзвуковом блоке "Авангард", который по своим характеристикам близок американской "супер-пупер" ракете. Правда, Трамп пока предпочитает очень упрощенные формулировки.

В США сейчас действительно испытывают гиперзвуковую ракету, которая запускается с самолета. Затем она разгоняется, после чего от нее отделяется глайдер, то есть планирующий боевой блок. "Авангард" работает по похожему принципу с той разницей, что его запускает ракета-носитель с Земли. По мнению экспертов, до скорости 17 – 20 Махов блок может разогнаться, только если достигнет стратосферы. Предположительно, речь идет о программе Tactical Boost Glide (TBG), однако возможно, в США параллельно развивают и другой проект.