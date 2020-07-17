Эксперт: у России есть ответ на "супер-пупер" ракеты Трампа

Эксперт: у России есть ответ на "супер-пупер" ракеты Трампа
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист объяснил, что у Минобороны США есть достойные конкуренты

Вооруженные силы РФ смогут перехватить американские "супер-пупер" ракеты, превышающие скорость звука в 17 раз. Такое заявление сделал главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко в беседе с РИА "Новости".

Эксперт отметил, что, после того как Пентагон примет разработку в состав своих ВС, российская армия получит ЗРК С-500, способные к перехвату гиперзвуковых объектов. Даже состоящие на вооружении ВС РФ С-400, Бук-М3 и Тор-М2 способны достойно воздействовать на такого рода цели.

Коротченко добавил, что наша страна обогнала США на несколько лет в области развития оборонной промышленности. Пока американские разработки находятся на стадии летных испытаний, Россия уже имеет опытные образцы, к которым можно отнести комплекс "Кинжал" и "Циркон" – морской аналог "супер-пупер" ракет, превосходящих соперника по техническим параметрам.

Комплекс С-500 является представителем новейшего поколения зенитно-ракетных систем. Он способен совершать перехват баллистических снарядов на большой высоте. Радиус его поражения составляет приблизительно 600 километров.

О "супер-пупер" ракете президент США заявлял в июне 2020 года, рассказав, что они являются предметом гордости американской оборонной промышленности. Таким образом, глава Белого дома принял вызов своего российского коллеги Владимира Путина, упомянувшего два года назад о новом стратегическом вооружении ВС России.

Ранее "Утро.ру" писало, что немецкие СМИ высоко оценили С-500, заявив, что ЗРК опережает своих конкурентов на 15 лет. Российский комплекс способен не только ликвидировать вражеские объекты в пространстве ближнего космоса, но и уничтожать стелсы. Технические возможности этой разработки беспрецедентны.

Егор МАЛКОВ

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