Токио начинает собственное расследование - под подозрением Китай, Россия и США

Секретные чертежи и японской гиперзвуковой ракеты похитили хакеры. Кроме того, злоумышленники могли узнать технические характеристики будущей новинки от Mitsubishi Electric.

Министерство обороны Японии начало расследование после хакерской атаки. Об этом пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга, который рассказал о случившемся на пресс-конференции в Токио.

По его словам, теперь военным предстоит выяснить, повлияет ли возможная утечка данных на безопасность страны.

Это не первый случай хакерской атаки на Mitsubishi Electric. Похожий случай был в начале января, когда неизвестные получили доступ не менее, чем в 120 компьютерам и 40 серверам компании.

Ранее издание Defense News сообщило о разработке в Японии гиперзвуковой крылатой ракеты и глайдера, по аналогии с российским "Авангардом". При этом ракета, в отличие от "Кинжала", будет оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, то есть похожа, скорее, на американскую Х-51А.

Информация о разработках Mitsubishi Electric может быть интересна как Китаю, так и России, и США. До этого в Вашингтоне заявили, что китайские хакеры украли чертежи истребителя F-35, чтобы использовать данные в J-20.