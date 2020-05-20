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Танк Т-72 модификации "Белый орел", который накануне съехал с тягача на кольцевой автодороге в Петербурге, наконец, увезли с проезжей части. Ранее издание 47news.ru опубликовало видео танка. Его остановили сотрудники ГИБДД, нашедшие у водителя тягача нарушения.
Сообщается, что машину перебрасывали из 61-ремонтного завода в Стрельне, где она проходила пуско-наладочные испытания, на полигон в Гостилицах. По данным 47news.ru, у водителя не были оформлены документы на перевозку негабаритного груза.
После того, как "Белый орел" простоял на прицепе целые сутки, его сопроводили на полигон в Ломоносовском районе Ленинградской области. Теперь журналисты шутят, что дорожные полицейские зачем-то "взяли в плен" танк.
"Российская газета" назвала Т-72Б1, разработанный в рамках проекта "Прорыв-2Б" лучшим танком в своем ценовом сегменте. Машина оборудована новым панорамным прицелом, а также автоматом сопровождения целей, который позволяет работать в режиме "охотник-стрелок". Кроме того, на танк установлена спутниковая навигация. Свое название он получил за частично белый корпус.
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