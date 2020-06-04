AGR-183A уже называют американской версией "Кинжала"

ВВС США закупают, по крайне мере, восемь прототипов гиперзвуковой ракеты AGR-183A (Air-launched Rapid Response Weapons), которая должна стать американским ответом российскому "Кинжалу". Боеприпас разрабатывается для прорыва ПВО и уничтожения ракетно-зенитных комплексов, включая С-400 и С-500.

Как пишет журнал The Drive, первая партия ракет будет испытана на B-52H уже в следующем году, а в 2022-м AGR-183A должны принять на вооружение. Вместе с тем, риски задержек есть, так как проект уже отстает от графика на год, а его стоимость выросла на 40%.

Первые испытания прототипа AGR-183A прошли в июне прошлого года, однако новые экземпляры, скорее всего, будут отличаться. Известно, что в рамках программы разработают прототип с твердотопливным двигателем, боеголовкой и специальным оборудованием, чтобы ракету можно было подвесить на B-52H.

Кроме того, у нее выдвижное хвостовое оперение. Фактически AGR-183A – это глайдер, который ракета-носитель разгоняет до определенной скорости и высоты, а затем он отделяется и "скользит" на гиперзвуковой скорости до 7 Махов к цели. В российском "Кинжале" роль ракеты-носителя играет МиГ-31К.

Согласно концепции, глайдер будет клинообразной формы. Ранее в DARPA уверяли, что он будет разгоняться до 20 Махов, как российский "Авангард", однако затем были заявлены более скромные характеристики.

Параллельно разработке гиперзвуковой ракеты американцы активно летают на B-52 и B-1B возле российских границ, постоянно отрабатывая условные пуски ракет.