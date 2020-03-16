Токио подробно рассказал о глайдере, превосходящем российский "Авангард"

В гиперзвуковую гонку, вслед за США, Россией и Китаем включилась и высокотехнологичная Япония. На веб-сайте агентства по закупкам, технологиям и логистике появилась информация о двух видах гиперзвукового вооружения.

Как пишет Defense News, которое опубликовало и графику с сайта, это гиперзвуковая крылатая ракета(HCM) и глайдер (HVGP), аналог российского "Авангарда".

У японской ракеты, в отличие от "Кинжала", будет прямоточный воздушно-реактивный двигатель, поэтому чем-то она будет напоминать американскую Х-51А. Подобная ракета в России не разрабатывается. "Кинжал" считается воздушной версией "Искандера", летящей по квазибаллистической траектории.

Что касается глайдера, то его носитель оснастят твердотопливным ракетным двигателем, который и разгонит боеголовку до запредельных скоростей. Интересно, что боеголовки будут различаться в зависимости от целей – наземных или морских. Противокорабельная боевая часть будет бронебойной, чтобы пробивать палубы авианосцев, а ракета для уничтожения сухопутных силой может быть фугасной или даже термобарической.

Японцы раскрыли довольно много деталей касательно именно глайдера. Сам он представляет из себя конус из твердого сплава, оснащенный взрывчатым веществом. К слову, это необязательно термоядерный заряд.

Конус покрыт стальным или алюминиевым корпусом. Когда взрывчатое вещество детонирует, глайдер "сжимается" под давлением и разгоняется до скорости 9,6 км/секунду. Это даже больше той скорости, до которой разгоняется "Авангард".

Кроме того, Япония создаст сеть из семи спутников, которые будут наводить гиперзвуковое оружие, не завися от GPS. Ожидается, что на вооружение ракеты поступят в начале 2030 годов.

Ранее "Утро" писало, что японцы вооружатся уникальной ракетой.