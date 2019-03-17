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Японцы вооружатся уникальной ракетой

Фото: www.globallookpress.com
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Японские СМИ узнали, что Министерство обороны страны приняло решение создать первую для государства крылатую ракету дальностью 400 км, которую можно запустить в зоне, недосягаемой для поражения ПВО предполагаемого противника. При этом разработчики якобы не скрывают того, что главная цель нового проекта – противостоять Вооруженным силам России и Китая.

Предполагается, что с помощью ракеты можно будет атаковать вражеские корабли при угрозе безопасности страны. Ее сделают на основе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, скорость которой равна 3 Махам, а радиус действия – 200 км. Эту ракету не пустили в производство из-за растущих военных возможностей Китая. Средства на проект новой ракеты заложат, как передает The Japan News со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun, в бюджет страны 2020 года.

Несмотря на "мирную" конституцию Японии, власти считают, что в целях самообороны стране необходимо иметь подобную ракету. При этом, как сообщает Telegram-канал "Русский Госдеп", инженеры не скрывают своих целей создать оружие, которое могло бы противостоять России. А ракета дальностью 400 км сможет поражать цели не только на суше, но и в акватории Охотского моря. 

Ранее японские журналисты отмечали, что военные с той же целью готовят ударные самолеты, которые будут способны вывести из строя радары и системы связи противника, то есть России. Это не единственная разработка Японии, с помощью которой Токио вооружится для борьбы за спорные территории Курильских островов. 

Полина ИВАНОВА
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