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В Пентагоне разругали уязвимый F-35

В Пентагоне разругали уязвимый F-35
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
На истребитель придется угрохать очередные миллионы долларов

В Пентагоне выразили резкое недовольство логистической системой ALIS в программе F-35, которая предполагает заказ и замену запчастей. Без нее функционирование истребителя в ВВС США невозможно, так как самолеты просто не будут обслуживаться на должном уровне.

Как сообщает Defense News, Пентагон собирается разработать новую интегрированную сеть оперативных данных, которая будет называться ODIN. Выпустят ее в 2022 году. 

Официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс уже заявил, что новая система будет включать в себя новый набор ориентированных на пользователя приложений, а также усиленную защиту от кибератак.

Вероятно, система ALIS стала слишком уязвимой для хакерских атак. Ранее уже сообщалось, что F-35, похожий на летающий компьютер, оказался не защищен от киберугроз. Продвинутый "софт" истребителя сыграл с ним же злую шутку. Оказалось, что у самолета можно сбить систему "свой – чужой", а также вызвать отказ некоторых систем прямо в воздухе.

Фоторепортаж
F-35С разрушается на форсаже
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

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