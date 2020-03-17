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В США признали беззащитность против российских "Цирконов"

В США признали беззащитность против российских "Цирконов"
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Сверхбыстрый "Брамос" может стать роковым для американских кораблей

Российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон" всерьез обеспокоили западных военных аналитиков. В отличие от "Посейдона" и "Буревестника", в США считают это оружие эффективным, так как скорость этих ракет слишком велика.

Для Пентагона в спешном порядке разрабатывают корабельные и береговые системы ПВО, которые могут перехватывать ракеты, летящие со скоростью более 7 Махов. Однако пока они так и не приняты на вооружение. Также российским военным морякам еще не передали "Цирконы", но их испытания активно идут на фрегате проекта 22350, а в ближайшее время ракету проверят в действии на атомной подводной лодке.

Как пишет The National Interest, преимущество российской ракеты в универсальности, так как ее можно применять как против кораблей, так и сухопутных целей. Кроме того, "Циркон" испытывали даже на бомбардировщике Ту-22М3, хотя позже было принято решение использовать ракету, в основном, на кораблях и подлодках.

NI рассматривает "Циркон" как модернизированную BraMos российского-индийского производства. Новая ракета быстрее, и по последним данным, разгоняется до 9800 км/час. Индия уже готовит BraMos II, которая по характеристикам будет очень близка "Циркону", являясь ее экспортной версией.

Проблема для России является лишь в том, чтобы вооружить корабли этими ракетами, так как до этого они должны пройти модернизацию. Например, нельзя просто так вооружить "Цирконами" советские атомные крейсеры, для этого над кораблями придется основательно поработать. А новых кораблей дальней морской зоны в составе ВМФ РФ не так и много.

Александр ИЛЬИН

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