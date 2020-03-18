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Ракетные комплексы "Бал" подвезли к Москве

Ракетные комплексы "Бал" подвезли к Москве
Кадр youtube.com
Техника примет участие в параде

На парад Победы на Красной площади впервые привезут береговые ракетные комплексы "Бал" с ракетами Х-35.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, техника уже прибыла в подмосковное Алабино, а расчеты готовятся к тренировкам.

В составе механизированной колонны пройдут самоходные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, а также командные пункты управления и связи комплекса – всего шесть машин.

Из какой части прибыли комплексы, не уточняется, но возможно, из состава 11-й береговой ракетно-артиллерийской бригады в поселке Уташ в Краснодарском крае. А может, из севастопольской 15-й бригады. БПРК "Бал" защищают побережье Черного, Каспийского, Балтийского морей, а также базируются в Приморском крае, на Камчатке и Курилах.

Дальность ракеты Х-35 составляет 120 км, а Х-35У – до 260 км. Превосходят комплекс только БПРК "Бастион" с "Ониксами", которые обладают дальностью до 600 км.

В конце ноября 2018 года комплексы "Бал", замеченные на трасе Севастополь – Керчь вызвали небольшой переполох в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Александр ИЛЬИН

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