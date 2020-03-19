Американцы будут сбивать ракеты на конечном участке траектории

Британская компания BAE Systems подписала контракт с американской Lockheed Martin. Два гиганта спроектируют и сделают инфракрасную головку самонаведения (ГСН) для зенитных ракет системы THAAD.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте BAE Systems.

Сообщается, что ГСН будет формировать инфракрасное изображение, которое обеспечит наведение перехватчиков на цели. В частности, на боевые блоки ракет, причем как в атмосфере, так и в космическом пространстве. В BAE Systems уверяют, что ГСН увеличит эффективность THAAD и нейтрализует больше угроз. Важно, что боевые блоки будут уничтожатся, в том числе, и на конечном участке траектории полета ракеты.

Новую ГСН можно назвать ответом США на российские С-400 и С-500. Американцы берут не дальностью, а точностью, так как сбить цель на конечном участке траектории – это одна из самых сложных задач для ракетчиков.

Российская С-500 также позиционируется как система, которая может сбивать цели в ближнем космосе. Ракеты С-400 также оснащены собственными ГСН, поэтому самостоятельно ищут цели. Однако об инфракрасных ГСН ранее не сообщалось.

На данный момент неизвестно, используются ли они в системах С-500. Ранее в западные эксперты критиковали российские системы за то, что их характеристики искусственно завышаются, и якобы радар может засечь цели, но необязательно захватить. С-400 больше ориентирована на аэродинамические цели, в то время как THAAD – на баллистические.